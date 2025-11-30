VIDEO | La fanfara dei carabinieri accompagna l' accensione dell' albero di Natale di piazza San Lorenzo in Lucina

Sabato 29 novembre è stata la giornata dell’accensione dell’albero di Natale in piazza San Lorenzo in Lucina. Un appuntamento ormai fisso. Ad accompagnare l’accensione c’è stata la fanfara dell’Arma dei Carabinieri. La banda ha eseguito diversi brani musicali e ha concluso la propria esibizione. 🔗 Leggi su Romatoday.it