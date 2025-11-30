Aveva avuto un’intima amicizia con un elpidiense, ma quando ha capito che lui voleva interrompere quel rapporto, ha tirato fuori dei video hard con la vittima protagonista, minacciando di diffonderli se non avesse pagato la somma di 5000 euro. L’elpidiense, invece di cedere al ricatto, si è rivolto ai carabinieri che hanno avviato una celere indagini incastrando così un 54enne. I militari dell’Arma l’hanno denunciato per i reati di revenge porn e tentata estorsione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato infatti identificato come l’autore di una serie di messaggi e chiamate telefoniche rivolte alla vittima, con cui minacciava la diffusione di video compromettenti e a sfondo sessuale, pretendendo in cambio la somma di 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Video hot, ricatta il suo ex. Denunciato un 54enne