Video hot ricatta il suo ex Denunciato un 54enne

Ilrestodelcarlino.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva avuto un’intima amicizia con un elpidiense, ma quando ha capito che lui voleva interrompere quel rapporto, ha tirato fuori dei video hard con la vittima protagonista, minacciando di diffonderli se non avesse pagato la somma di 5000 euro. L’elpidiense, invece di cedere al ricatto, si è rivolto ai carabinieri che hanno avviato una celere indagini incastrando così un 54enne. I militari dell’Arma l’hanno denunciato per i reati di revenge porn e tentata estorsione. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato infatti identificato come l’autore di una serie di messaggi e chiamate telefoniche rivolte alla vittima, con cui minacciava la diffusione di video compromettenti e a sfondo sessuale, pretendendo in cambio la somma di 5. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

video hot ricatta il suo ex denunciato un 54enne

© Ilrestodelcarlino.it - Video hot, ricatta il suo ex. Denunciato un 54enne

Argomenti simili trattati di recente

video hot ricatta suoRicatta uomo con video hot, arrestata per estorsione - Avrebbe ricattato un uomo dopo avere avuto un rapporto intimo a pagamento con lui minacciandolo di diffondere online un video che li ritraeva insieme. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Video Hot Ricatta Suo