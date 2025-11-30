VIDEO | Corteo No Ponte | LIPU e WWF in piazza a Messina per ribadire il rifiuto all’opera

Messinatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra le migliaia di persone hanno attraversato le strade di Messina nel corteo “No Ponte”, promosso da oltre 80 associazioni, comitati e sigle sindacali. Alla manifestazione erano presenti anche i rappresentanti nazionali di LIPU e WWF, che hanno preso la parola rilanciando con forza il loro «no». 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

