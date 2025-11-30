VIDEO | Corteo No Ponte | LIPU e WWF in piazza a Messina per ribadire il rifiuto all’opera

Tra le migliaia di persone hanno attraversato le strade di Messina nel corteo “No Ponte”, promosso da oltre 80 associazioni, comitati e sigle sindacali. Alla manifestazione erano presenti anche i rappresentanti nazionali di LIPU e WWF, che hanno preso la parola rilanciando con forza il loro «no». 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Corteo “No Ponte” a Messina, “Stop a devastazione e spreco risorse”. Schlein “Progetto sbagliato e dannoso” dlvr.it/TPXkP5 Vai su X

Corteo sotto il diluvio per fermare il Ponte sullo Stretto. i No Ponte esultano “siamo in 15mila, Schlein: “Stop allo spreco di 13 miliardi”. Ma il governo rilancia, Salvini “l ponte serve a tutti: siciliani, studenti, medici, turisti, agricoltori e alla Difesa” - facebook.com Vai su Facebook

Corteo no ponte a Messina, “lo Stretto non si tocca” FOTO e VIDEO - “A tutela della città, contro la devastazione del territorio” perché “lo Stretto non si tocca”. Segnala tempostretto.it

E' record al corteo no ponte a Messina, 'siamo 15 mila' - Gli organizzatori della manifestazione contro il ponte, a Messina, con lo slogan "Lo stretto non si tocca" gioiscono per il record di partecipazione, "siamo 15 mila" dicono, sotto una pioggia battente ... Si legge su ansa.it

In marcia per dire "no" al Ponte sullo Stretto. Gli organizzatori: "Siamo in 15mila" - Insieme ai cittadini i leader nazionali dei partiti d'opposizione, da Schlein a Bonelli, a Barbara Floridia. Riporta rainews.it