VIDEO Barton Park a Perugia mega pista sul ghiaccio e luminarie da favola

Al Barton Park la magia del Natale 2025 si accende sui pattini: da venerdì 28 novembre, arriva alla Barton Arena la prima pista di pattinaggio sul ghiaccio in Umbria all’interno di un parco.“È una grande novità per inaugurare l’inizio del periodo più atteso dell’anno - fanno sapere dal Gruppo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Al #BartonPark #Perugia si è accesa la con l’apertura della pista di pattinaggio sul ghiaccio, il grande albero nella #BartonArena, luci e decorazioni, e la casina di #BabboNatale che si prepara ad accogliere grandi e piccini dal pro - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO Barton Park a Perugia, mega pista sul ghiaccio e luminarie da favola - Anche quest’anno la Casa di Babbo Natale: qui gli ospiti avranno l’opportunità di incontrare il personaggio più amato delle feste per scattare una foto ricordo insieme e consegnare le letterine ... perugiatoday.it scrive

Barton Park, il tesoro di Perugia. Investimenti su arena e Palasport - Intanto a Natale arriva la ruota panoramica più alta mai vista nel capoluogo. Come scrive lanazione.it

Barton Park, successo per la primavera/estate 2024 - Si è chiusa con un brindisi in volo, a 50 metri di altezza a bordo dello Sky Moon, la stagione di eventi primavera/estate 2024 al Barton Park di Perugia. ansa.it scrive