VIDEO Anche Arisa torna a Sanremo | la reazione della cantante all’annuncio di Conti

Il conduttore e direttore del Festival ha annunciato in diretta sul Tg1 del ritorno della cantante che ha vinto la categoria Giovani nel 2009 con Sincerità e poi nel 2014 quella big con Controvento. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - VIDEO / Anche Arisa torna a Sanremo: la reazione della cantante all’annuncio di Conti

Sanremo 2026, annunciati i trenta big in gara: la Puglia torna protagonista con la riconferma di Serena Brancale e il ritorno di Ermal Meta. Grande rientro nel parterre per la potentina Arisa che rappresenta la Basilicata insieme al rapper Chiello, al suo esordio - facebook.com Vai su Facebook

ARISA a SANREMO 2026 si torna dove tutto è iniziato ? quando arriva febbraiooo? @ARISA_OFFICIAL #Sanremo2026 Vai su X

La rivincita di Arisa a Sanremo 2026, i “no” di Amadeus e le dolci parole di Maria De Filippi per lei - Scopri il tanto atteso ritorno di Arisa al Festival di Sanremo 2026 e il suo entusiasmo per la nuova opportunità. Scrive mondotv24.it

Sanremo, Carlo Conti annuncia i cantanti in gara al Tg1: Fedez, Tommaso Paradiso e Arisa. New Entry e grandi ritorni VIDEO - 30, Carlo Conti ha rivelato ufficialmente i Big in gara al Festival di Sanremo 2026, durante l’edizione del Tg1 dell’ora ... Lo riporta ilgazzettino.it

I lucani Arisa e Chiello tra i 30 big in gara - L'annuncio al Tg1 delle 13:30 da parte di Carlo Conti, direttore artistico del Festival, che si terrà nella città dei fiori dal 24 al 28 febbraio prossimi ... Riporta rainews.it