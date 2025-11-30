Viaggio musicale nel britpop domani con ’Blur - To the end’

Un viaggio intenso e nostalgico nel cuore di una delle band più iconiche del Britpop quello che propone la rassegna di cinema e musica Across The Movies nel nuovo appuntamento di domani al cinema Eliseo dedicando la serata al gruppo inglese dei Blur con la proiezione del film ’ Blur To The End ’ e la partecipazione speciale di due ospiti che per la prima volta si cimenteranno con la musica della band, i cantautori Denise Battaglia e Edgar Allan Pop. Il foyer d’ingresso del cinema Eliseo prenderà vita già dalle 19:30 con un aperitivo allestito dal Cinecaffè e con Across The Radio, un album sonoro di ricordi e novità, un’anteprima alla proiezione del film con brevi notizie ed aneddoti sui Blur ed interviste agli ospiti presenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

