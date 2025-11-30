Viaggio alla scoperta del Qatar
Nel silenzio dell'alba, quando il sole emerge dall'orizzonte del Golfo Persico, Doha si risveglia come una città dalle mille anime. I grattacieli scintillanti di West Bay si specchiano nelle acque calme della baia, creando un riflesso che sembra sfidare le leggi della fisica. Qui, dove un tempo si estendevano solo dune sabbiose e accampamenti di nomadi, oggi si erge una metropoli che racconta la storia di una trasformazione epocale. La Corniche di Doha, un lungomare di sette chilometri, offre una passeggiata che attraversa i secoli. Da un lato, i dhow tradizionali dondolano dolcemente nelle acque del porto, testimoni silenziosi di un passato fatto di pesca delle perle e commercio marittimo.
