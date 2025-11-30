Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 19 | 25
di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con un incidente sulla tangenziale est avvenuto all'altezza di via Tiburtina in direzione Salaria a seguito di questo incidente sul tratto Urbano della A24 è stato chiuso il bivio per la tangenziale est per chi proviene dal raccordo Ed è diretto verso il centro code a partire da Portonaccio sulla diramazione Roma nord traffico intenso all'altezza di Settebagni in direzione del raccordo anulare è proprio sul Raccordo Anulare rallentamenti in carreggiata interna tra lo svincolo per La 24 e la Prenestina Cambiamo argomento e passiamo trasporto ferroviario sulle linee roma-pisa fl3 roma-viterbo per consentire i lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma San Pietro Domani primo dicembre sono previsti possibili ritardi e cancellazioni per alcuni treni regionali È previsto un servizio con bus tra le stazioni di Roma Ostiense La Storta maggiori dettagli su questa altre notizie sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata e Rima sistema di trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura fino a questa sera interrotta la tratta a Giardinetti Pantano il servizio è sostituito dalla linea bus 9 infine gli eventi nella capitale allo stadio Olimpico questa sera alle ore 20:45 si terrà l'incontro di calcio Roma meno Napoli valevole per la tredicesima giornata di campionato di serie A come consueto Sono già attive e modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico da Paola tu fai Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
