Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud traffico intenso tra Tor Vergata e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti tra Cassia bis e Salaria tra la Tiburtina lo svincolo per La 24 avanti tra la diramazione su dell'appia in esterna code a tratti dalle api alla diramazione Roma sud ci possiamo sul tratto Urbano della A24 quello dei per traffico intenso da Tor Cervara al bivio per la tangenziale è in direzione del centro nel quadrante sud della capitale sulla Pontina Si procede a rilento tra Pomezia e Castel di Decima in direzione del raccordo anulare sulla Cristoforo Colombo code a tratti tra via del risaro in malafede verso Ostia passiamo a trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura per tutta la giornata di oggi domenica 30 novembre interrotta la tratta già metti Pantano il servizio sostituito dalla linea bus mc9 infine gli eventi nella capitale allo stadio Olimpico questa sera alle ore 20:45 si terrà l'incontro di calcio Roma meno Napoli vale per la tredicesima giornata di campionato di serie A Come di consueto Sono già attive modifiche alla viabilità nella zona del Foro Italico da Paola ciuffa e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 18:25