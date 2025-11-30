Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 17 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud traffico intenso tra Tor Vergata e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo è proprio sul Raccordo Anulare carreggiata interna rallentamenti tra le uscite Cassia bis e Salaria e tra la diramazione Roma Sud dell'appia in esterna invece code a tratti dalle api alla diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione del centro nel quadrante sud della capitale sulla Pontina Si procede a rilento tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma sulla Cristoforo Colombo code a tratti tra via del risaro e via di Malafede Ostia diamo uno sguardo ai cantieri sulla linea a della metropolitana per consentire i lavori di riqualificazione della stazione di Anagnina Fino al prossimo 5 dicembre i treni provenienti da Battisti termina una corsa alla stazione di Subaugusta Da dove partono bus sostitutivi con fermata a Cinecittà in direzione Anagnina mentre da Anagnina a Cinecittà per Battistini il servizio irregolare maggiori dettagli su questa e altre notizie sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata infine gli eventi nella capitale allo stadio Olimpico questa sera alle ore 20:45 si terrà l'incontro di calcio Roma meno Napoli valevole per la tredicesima giornata di campionato di serie A Come di consueto attive modifica alla viabilità nella zona del Foro Italico da Paola ciuffa e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Scopri altri approfondimenti
#Manifestazione con corteo | #Viabilità | #Roma Sabato #29novembre, dalle 14:00 alle 20:00, si svolgerà una manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo https://b - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Domani udienza in Vaticano, modifiche alla viabilità (da questa notte) romamobilita.it/it/node/27039 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare Presotto ... romadailynews.it scrive
West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - Scrive ilsole24ore.com
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Come scrive rainews.it