Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud traffico intenso tra Tor Vergata e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo è proprio sul Raccordo Anulare carreggiata interna rallentamenti tra le uscite Cassia bis e Salaria e tra la diramazione Roma Sud dell'appia in esterna invece code a tratti dalle api alla diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico intenso da Portonaccio al bivio per la tangenziale est in direzione del centro nel quadrante sud della capitale sulla Pontina Si procede a rilento tra Pomezia e Castel Romano in direzione Roma sulla Cristoforo Colombo code a tratti tra via del risaro e via di Malafede Ostia diamo uno sguardo ai cantieri sulla linea a della metropolitana per consentire i lavori di riqualificazione della stazione di Anagnina Fino al prossimo 5 dicembre i treni provenienti da Battisti termina una corsa alla stazione di Subaugusta Da dove partono bus sostitutivi con fermata a Cinecittà in direzione Anagnina mentre da Anagnina a Cinecittà per Battistini il servizio irregolare maggiori dettagli su questa e altre notizie sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata infine gli eventi nella capitale allo stadio Olimpico questa sera alle ore 20:45 si terrà l'incontro di calcio Roma meno Napoli valevole per la tredicesima giornata di campionato di serie A Come di consueto attive modifica alla viabilità nella zona del Foro Italico da Paola ciuffa e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

