Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 16 | 25
Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla diramazione Roma Sud traffico intenso tra Torrenova e raccordo anulare in direzione di quest'ultimo è proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna brevi rallentamenti tra latte e la Casilina interna code a tratti tra La Romanina e Ascolana diamo uno sguardo Dunque cantieri sulla A1 diramazione Roma Sud Per consentire alcuni lavori di manutenzione dei cavalcavia autostradali a partire da domani primo dicembre alle ore 22 fino alle 2 di notte del 2 dicembre sarà chiuso lo svincolo di San Cesario in entrata Verso il raccordo anulare in alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Monte Porzio Catone infine il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa fl3 roma-viterbo per consentire lavori di manutenzione programmata nella stazione di Roma San Pietro domani lunedì primo dicembre sono previsti i possibili ritardi e alcuni treni regionali È previsto un servizio con bus tra le stazioni di Roma Ostiense La Storta maggiori dettagli su questa e altre notizie sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata dopo la ciuffa e Astral infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
