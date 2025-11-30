Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Al momento la circolazione risulta regolare sulle strade autostrade della Regione non ci sono Infatti criticità da segnalare ad agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi fino alle ore 22 è in vigore sulle autostrade lo stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7 tonnellate in mezza il prossimo blocco è previsto per domenica 7 dicembre infine ricordiamo che è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo sotto le strade a rischio ghiaccio o neve fino al prossimo 15 aprile 2026 per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Da Paola ciuffa e a Trani infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

