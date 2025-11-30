Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 13 | 25

Astral infomobilità trovati dalla redazione di altra l'infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia un incidente della Giustiniana La Storta casa coda all'altezza di via Giacomo Andreassi in direzione Viterbo su tratto Urbano della A24 code per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est In quest'ultima direzione sul Raccordo Anulare in carreggiata interna così attratti tradira né Roma sud e Appia andiamo sulla Casilina anche qui code a tratti da Tor Bella Monaca e finocchio In quest'ultima direzione per il trasporto marittimo a causa problema tecnico la corsa nave Ponza Formia delle ore 16 di oggi domenica 30 novembre anticipa la partenza alle ore 14:30 e verrà effettuata via Ventotene con partenza da Ventotene alle ore 15:15 passiamo agli eventi nella capitale questo pomeriggio dalle 15 alle 20 è previsto un corteo nel quartiere Monteverde con partenza e arrivo a Piazzale dei Quattro Venti il percorso toccherà diverse vie della zona come Viale dei Quattro Venti Circonvallazione Gianicolense via di Monteverde e via Donna Olimpia chiusura temporanea al traffico e brevi Stop per alcune linee di trasporto pubblico in chiusura questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico si terrà l'incontro di calcio Roma Napoli valevole per la tredicesima giornata di Serie A Come vedo attive modifica la viabilità nella zona del Foro Italico già diverse ore prima del Fischio d'inizio da Daniele Cirio e altre info mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

