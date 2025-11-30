Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 12 | 25

Astral infomobilità ti saluta e Ben ritrovati dalla reazione di infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia un incidente tra la Giustiniana La Storta causa co della terza di via Giacomo Andreassi in direzione Viterbo sul tratto Urbano della A24 code questa volta per traffico intenso tra Portonaccio e la tangenziale est In quest'ultima direzione sulla Prenestina o dell'altezza di via Borghi nei due sensi andiamo sulla Casilina dove si sta in coda all'altezza di finocchio anche qui nei due sensi di marcia ci spostiamo sulla statale Pontina dove abbiamo traffico rallentato tra Spinaceto e vedi pratica verso quest'ultima per il trasporto marittimo a causa problema tecnico la corsa nave Ponza Formia delle ore 16 di oggi domenica 30 novembre anticipa la partenza alle ore 14:30 e verrà effettuata via Ventotene con partenza da Ventotene alle ore 15:15 in chiusura trasporto pubblico capitolino sulla linea C della metropolitana per consentire lavori di rinnovo dell'infrastruttura per tutta la giornata di oggi domenica 30 novembre è interrotta la tratta giardinetti Pantano il adesso te li do dalla linea bus mc9 Daniele Sirio e altra info mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

