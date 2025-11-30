Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 11 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di attuali infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia segnaliamo un incidente tra la Giustiniana la torta è causa co della terza di via Giacomo Andreassi in direzione Viterbo sulla Salaria un incidente causa coda all'altezza di Villa Spada verso il centro ci spostiamo sulla Casilina dove ci sono code questa volta per traffico intenso all'altezza di finocchio nei due sensi di marcia andiamo sulla statale Pontina dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Spinaceto e Castel Romano verso quest'ultimo passiamo agli eventi nella capitale questo pomeriggio dalle 15 alle 20 è previsto corteo nel quartiere Monteverde con partenza e arrivo a Piazzale dei Quattro Venti il percorso toccherà diverse vie della zona come Viale dei Quattro Venti Circonvallazione Gianicolense via di Monteverde e via di Donna Olimpia possibile ancora nel traffico e bravi Stop per alcune linee di trasporto pubblico in chiusura questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico si terrà l'incontro di calcio Roma meno Napoli valevole per la tredicesima giornata di Serie A Come di consueto modifica la viabilità nella zona del Foro Italico chiedi versione prima del Fischio d'inizio andavi alle 0 è alta l'infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
News recenti che potrebbero piacerti
#Manifestazione con corteo | #Viabilità | #Roma Sabato #29novembre, dalle 14:00 alle 20:00, si svolgerà una manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo ℹ️ https://b - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Domani udienza in Vaticano, modifiche alla viabilità (da questa notte) romamobilita.it/it/node/27039 Vai su X
Ncc, la Regione Lazio toglie il vincolo territoriale per diventare un autista. Cgil: "Era quello che chiedevano le multinazionali" - La novità arriva dopo che l'Antitrust aveva chiesto al Lazio di eliminare le restrizioni che impedivano a cittadini di altri regioni di sostenere gli esami di iscrizione a ruolo ... Lo riporta romatoday.it
Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-11-2025 ore 12:25 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dal raccordo anulare Presotto ... Come scrive romadailynews.it
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... rainews.it scrive