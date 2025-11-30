Astral infomobilità trovati dalla redazione di attuali infomobilità un servizio della regione Lazio sulla Cassia segnaliamo un incidente tra la Giustiniana la torta è causa co della terza di via Giacomo Andreassi in direzione Viterbo sulla Salaria un incidente causa coda all'altezza di Villa Spada verso il centro ci spostiamo sulla Casilina dove ci sono code questa volta per traffico intenso all'altezza di finocchio nei due sensi di marcia andiamo sulla statale Pontina dove ci sono code a tratti per traffico intenso tra Spinaceto e Castel Romano verso quest'ultimo passiamo agli eventi nella capitale questo pomeriggio dalle 15 alle 20 è previsto corteo nel quartiere Monteverde con partenza e arrivo a Piazzale dei Quattro Venti il percorso toccherà diverse vie della zona come Viale dei Quattro Venti Circonvallazione Gianicolense via di Monteverde e via di Donna Olimpia possibile ancora nel traffico e bravi Stop per alcune linee di trasporto pubblico in chiusura questa sera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico si terrà l'incontro di calcio Roma meno Napoli valevole per la tredicesima giornata di Serie A Come di consueto modifica la viabilità nella zona del Foro Italico chiedi versione prima del Fischio d'inizio andavi alle 0 è alta l'infomobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 11:25