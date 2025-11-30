Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 10 | 25

Astral infomobilità ti saluto e Ben ritrovati infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla Salaria Dopo un incidente causa code latte di Villa Spada verso il centro ci spostiamo sulla Casilina dove ci sono code questa volta per traffico intenso all'altezza di finocchio nei due sensi di marcia passiamo a trasporto pubblico sulla linea della metropolitana per consentire i lavori di riqualificazione della stazione di Anagnina Fino al prossimo 5 dicembre i treni provenienti da Battistini termina loro corsa alla stazione di Subaugusta da dove partono bus sostitutivi confermata a Cinecittà in direzione Anagnina Anagnina e Cinecittà per Battistini il servizio è regolare maggiori dettagli su queste altre notizie sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura ancora trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per consegna dei lavori di rinnovo dell'infrastruttura per tutta la giornata di oggi domenica 30 novembre è interrotta la tratta giardinetti Pantano in servizio e sostituito dalla linea bus mc9 Daniele Cirio e altra l'infomobilità momento Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

