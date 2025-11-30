Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione al momento scorrevole su Gran parte delle strade e autostrade della nostra regione passiamo trasporto pubblico sulla linea della metropolitana per consentire i lavori di riqualificazione della stazione di Anagnina Fino al prossimo 5 dicembre i treni provenienti da Battistini termina la porta la stazione di Subaugusta Da dove partono bus sostitutivi confermata a Cinecittà in direzione Anagnina mentre da Nannina e Cinecittà per Battistini il servizio è regolare maggiori dettagli su queste altre notizie sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura ancora trasporto pubblico sulla linea C della metropolitana per consentire i lavori di rinnovo dell'infrastruttura per tutta la giornata di oggi domenica 30 novembre è interrotta la tratta giardinetti cantano il servizio è sostituito dalla linea bus mc9 Daniele Cirio e altre info mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 09:25