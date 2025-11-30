Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 08 | 25

Astral infomobilità buona domenica e Ben ritrovati dalle situazioni di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione momento priva di particolari criticità delle strade e autostrade della nostra regione ad eccezione di un incidente sulla A1 Roma Napoli trans Ferentino e Frosinone in direzione Napoli al momento non causa code prestare attenzione passiamo il trasporto pubblico sulla linea della metropolitana per consentire lavori di riqualificazione della stazione di Anagnina Fino al prossimo 5 dicembre i treni provenienti da Battistini termina la corsa alla stazione di Subaugusta da dove partono bus sostitutivi confermata ACI città in direzione Anagnina mentre da Anagnina e Cinecittà per Battistini in servizio regolare maggiori dettagli su questa e altre notizie sono consultabili sul nostro sito alla pagina dedicata in chiusura vi ricordiamo che per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi domenica 30 novembre in fascia oraria 922 è in vigore sulle autostrade lo stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza il prossimo blocco è previsto per domenica 7 Daniele Sirio è alta nei mobili da non mettere tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

