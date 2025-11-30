Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-11-2025 ore 07 | 25
Astral infomobilità buona domenica e ben trovati dalla redazione di altra info mobilità con servizio della regione Lazio circolazione momento scorrevole su gran parte e autostrade della nostra regione ricordiamo che per agevolare gli spostamenti nella giornata di oggi domenica 30 novembre in fascia oraria 922 in vigore sulle autostrade lo stop ai mezzi pesanti con Massa superiore alle 7 tonnellate e mezza il prossimo blocco è previsto per domenica 7 dicembre infine ricordiamo inoltre che fino al prossimo 15 aprile 2026 è in vigore l'obbligo di utilizzo di pneumatici invernali o catene a bordo su tutte le strade a rischio ghiaccio o neve per tutti i veicoli a motore escluse le due ruote tutte le strade interessate dall'obbligo sono disponibili sul nostro sito alla pagina dedicata Daniele Sirio e altre Lecco mobilità al momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
#Manifestazione con corteo | #Viabilità | #Roma Sabato #29novembre, dalle 14:00 alle 20:00, si svolgerà una manifestazione con corteo da Piazzale Ostiense a Piazza di Porta San Giovanni Chiusure e deviazioni al passaggio del corteo https://b - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Martedì mattina in Centro sit-in a via Molise, davanti alla sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy. Dalle 10 alle 13 possibili rallentamenti per la viabilità. Divieti di sosta, e possibili chiusure, su via Molise e via di San Basilio. Vai su X
