Via Madonnina calci e pugni fuori da una festa | un uomo a Cattinara

Triesteprima.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Urla e tonfi sordi davanti al civico 34A di via Madonnina. All'angolo con via San Sergio, fuori da un locale che viene dato in affitto per le feste, c'è una coppia in piedi: lui con il viso tumefatto ed escoriato, lei con la camicetta bianca insanguinata. È la rapida sintesi dei risultati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Immagine generica

