Via Langhirano auto si schianta nella notte contro una cancellata | conducente ferito
Erano da poco passate le 4 e mezza della nottata tra sabato 29 e domenica 30 novembre. Un'auto stava percorrendo via Langhirano a Parma quando all'improvviso, per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che si è schiantato contro una cancellata. L'allarme è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
