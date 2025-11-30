Via la cittadinanza Va chiuso | Albanese e Askatasuna finiscono con le spalle al muro
Spalle al muro. Senza se e senza ma. Francesca Albanese finisce nel mirino della Lega che, senza tanti giri di parole chiede che "siano tolte le cittadinanze (dis)onorarie che sono state assegnate a questa 'signora', che ogni giorno si distingue in peggio". L'annuncio, condiviso via Instagram, è rivolto direttamente alla relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati che viene richiamata in una foto e un titolo di giornale, dopo il blitz dei Pro pal nella redazione della Stampa. Tajani: "Askatasuna va chiuso". Blitz che riaccende i riflettori su Askatasuna. Tra i nominativi dei manifestanti identificati dalla Digos di Torino, anche attraverso filmati, ci sono, infatti, attivisti del centro sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Si informa la Cittadinanza che l’Ufficio Demografici rimarrà chiuso al pubblico per consentire la partecipazione del personale a un corso di aggiornamento organizzato dalla Prefettura nelle seguenti giornate: - facebook.com Vai su Facebook
Cittadinanza onoraria ad Albanese, a Firenze il Pd dà forfait: saltano discussione e voto a due ore dal via - Annullata, appena due ore prima, la commissione Pace e diritti umani del Comune di Firenze che mercoledì mattina, 8 ottobre, avrebbe dovuto votare la risoluzione, proposta dal consigliere di Spc ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it
Via libera del Cdm al decreto Albania - I migranti irregolari in Italia potranno essere portati anche nel Centro di permanenza per il rimpatrio in Albania, come in qualsiasi altro Cpr italiano. Da avvenire.it