Spalle al muro. Senza se e senza ma. Francesca Albanese finisce nel mirino della Lega che, senza tanti giri di parole chiede che "siano tolte le cittadinanze (dis)onorarie che sono state assegnate a questa 'signora', che ogni giorno si distingue in peggio". L'annuncio, condiviso via Instagram, è rivolto direttamente alla relatrice speciale dell'Onu sui territori palestinesi occupati che viene richiamata in una foto e un titolo di giornale, dopo il blitz dei Pro pal nella redazione della Stampa. Tajani: "Askatasuna va chiuso". Blitz che riaccende i riflettori su Askatasuna. Tra i nominativi dei manifestanti identificati dalla Digos di Torino, anche attraverso filmati, ci sono, infatti, attivisti del centro sociale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Via la cittadinanza", "Va chiuso": Albanese e Askatasuna finiscono con le spalle al muro