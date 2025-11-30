Via Boselli in auto contro una pianta | in due all' ospedale

Un ragazzo e una ragazza sono finiti all'ospedale nel corso della notte a causa di un incidente stradale avvenuto in via Boselli. Intorno a mezzanotte la loro Fiat Panda si è schiantata contro una pianta vicino alla rotonda all'incrocio con via Martiri della Resistenza. Sul posto, insieme ai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it