Via Boselli in auto contro una pianta | in due all' ospedale
Un ragazzo e una ragazza sono finiti all'ospedale nel corso della notte a causa di un incidente stradale avvenuto in via Boselli. Intorno a mezzanotte la loro Fiat Panda si è schiantata contro una pianta vicino alla rotonda all'incrocio con via Martiri della Resistenza. Sul posto, insieme ai. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Getta benzina sul volto dell'ex-moglie e cerca di darle fuoco: arrestato a Limbiate un 46enne. La seguiva con un localizzatore Gps; la donna è riuscita a salvarsi chiudendosi nell'automobile. Servizio di Linda Stroppa, montaggio Gianpaolo Boselli. - facebook.com Vai su Facebook
Via Boselli, 15enne investita da un'auto - Non sono gravi le condizioni di una 15enne investita da un'auto in via Boselli nei pressi dell'incrocio con via Sanzio. Come scrive ilpiacenza.it