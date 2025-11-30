vi racconto quei luoghi che non vanno dimenticati

Alle 20.45 di domani il teatro di Russi ospiterà un esperimento di drammaturgia in musica dal titolo ’Dal fiume ribelle’, di e con Elena Bucci e con le musiche originali dal vivo di Christian Ravaglioli, luci di Daria Grispino, drammaturgia del suono Raffaele Bassetti (ingresso gratuito). L’evento fa parte de ’La città delle vite infinite’, progetto a cura de ’Le belle bandiere’ realizzato con il sostegno del Comune di Russi e della Regione, che esprime il sogno di una città ideale dove si incrociano arti, saperi, sogni e mestieri, dove vite, luoghi e storie di ognuno diventano di tutti. Questo progetto ha trasformato il teatro Comunale di Russi in uno spazio di ricerca, sorpresa, stupore, incontro, per ritrovare il senso di una storia e di una memoria collettiva e immaginare un futuro dove i teatri e le arti siano un catalizzatore di emozioni, paure, desideri, utopie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

