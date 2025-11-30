Stava raccontando ai carabinieri di Cattolica di non sentirsi più al sicuro, di vivere da mesi dentro un clima di paura e tensione alimentato dalle continue minacce dell’ex compagno. Era lì per spiegare quanto la situazione fosse diventata ingestibile, quando il telefono ha vibrato di nuovo. Un altro messaggio, l’ennesimo. Dentro, in quella chat di WhatsApp, la solita sequenza di insulti e disprezzo, ma anche qualcosa di più: l’uomo le augurava la morte e aggiungeva che l’avrebbe insegnato come stare al mondo. Tutto mentre lei era ancora seduta davanti ai militari. È stato il segnale definitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vessata e intimidita anche quando fa querela. Stalker 31enne arrestato dai carabinieri