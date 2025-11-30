Verstappen vince in Qatar e riapre il Mondiale | Piastri 2° Norris 4° Il titolo si deciderà all'ultima gara

La vittoria di Max Verstappen nel GP del Qatar F1 2025 riapre la lotta per il titolo contro le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris. L’olandese sfrutta la strategia sotto Safety Car e porta il Mondiale all’ultimo atto di Abu Dhabi, mentre la Ferrari affonda ancora con Leclerc 8° e Hamilton fuori dalla zona punti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

