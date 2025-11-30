Verstappen vince in Qatar e riapre il Mondiale | Norris in testa ma si decide tutto ad Abu Dhabi
Tante emozioni nel Mondiale di Formula Uno ed ora saranno ben tre piloti a giocarsi la vittoria ad Abu Dhabi. Con una prestazione ed una strategia sontuosa Max Verstappen si aggiudica il Gran Premio del Qatar e regala una spettacolare vittoria alla Red Bull. Il pilota olandese approfitta di una Safety Car a inizio corsa e utilizza un pit stop per anticipare le due McLaren, grande sconfitte di questo weekend. In particolare giornata no per Oscar Piastri che vede quasi sfumare le chance di Mondiale, ora terzo addirittura in classifica e a 16 punti da Lando Norris, ancora leader e con il Mondiale ora che vive da grande favorito. 🔗 Leggi su Sportface.it
