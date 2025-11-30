Verstappen | Ad Abu Dhabi proverò di tutto Piastri | Strategia sbagliata Leclerc rassegnato

L'olandese della Red Bull pronto a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima gara della stagione, mentre al box McLaren è lampante la delusione per la gestione sbagliata dopo l'uscita della Safety car. La Ferrari, invece, pensa già al 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen: "Ad Abu Dhabi proverò di tutto". Piastri: "Strategia sbagliata". Leclerc rassegnato

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Verstappen il Gp del Qatar, Norris quarto e il titolo di deciderà ad Abu Dhabi - facebook.com Vai su Facebook

F1, #Verstappen vince in #Qatar. Il Mondiale si decide ad Abu Dhabi.? Per il terzo anno consecutivo Max Verstappen vince il Gp del Qatar. Settima vittoria stagionale e nona gara di fila perlomeno a podio per il pilota olandese. Vai su X

F1, Classifica Piloti aggiornata: ultimo GP Abu Dhabi, cosa serve a Verstappen per il Mondiale - Max Verstappen trionfa in Qatar ed il Mondiale piloti di F1 2025 si deciderà nell'ultima gara, ad Abu Dhabi, in scena il prossimo weekend. Scrive tuttosport.com

Norris, Verstappen e Piastri campioni se… tutte le combinazioni del gran finale ad Abu Dhabi - Lando Norris, Max Verstappen e Oscar Piastri sono ancora in lizza per il Mondiale Piloti che verrà deciso nel gran finale di Abu Dhabi ... Segnala formulapassion.it

Verstappen: "Ad Abu Dhabi proverò di tutto". Piastri: "Strategia sbagliata". Leclerc rassegnato - L'olandese della Red Bull pronto a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima gara della stagione, mentre al box McLaren è lampante la delusione per la gestione sbagliata dopo l'uscita della Safety car. Scrive msn.com