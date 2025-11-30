Verstappen | Ad Abu Dhabi proverò di tutto Piastri | Strategia sbagliata Leclerc rassegnato

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'olandese della Red Bull pronto a giocarsi il tutto per tutto nell'ultima gara della stagione, mentre al box McLaren è lampante la delusione per la gestione sbagliata dopo l'uscita della Safety car. La Ferrari, invece, pensa già al 2026. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verstappen: "Ad Abu Dhabi proverò di tutto". Piastri: "Strategia sbagliata". Leclerc rassegnato

