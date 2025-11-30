Verso le nuove circoscrizioni Cardia | Bene ma si regolino anche i comitati di quartiere
Non solo le circoscrizioni, il Comune di Reggio deve dare una struttura organizzata anche ai comitati di quartiere. Lo afferma il consigliere comunale Mario Cardia, in un comunicato riferito a quanto deciso nel consiglio di ieri.“Accanto all’approvazione del regolamento sulle circoscrizioni -. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Reggio. Cardia: “bene il regolamento sulle Circoscrizioni, ora subito il confronto sui Comitati di Quartiere” - Secondo Cardia, il percorso avviato rappresenta un passo importante verso una città più partecipata e più vicina ai bisogni della popolazione ... Lo riporta msn.com
Reggio Calabria, Cuzzola: “sì al rilancio delle circoscrizioni per una nuova democrazia” - “Viviamo in una fase storica in cui la democrazia sembra aver perso la propria sostanza, ridotta sempre più a un esercizio formale, una democrazia simbolica. strettoweb.com scrive