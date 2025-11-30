Verissimo oggi domenica 30 novembre | ospiti e interviste

(Adnkronos) – Verissimo torna oggi, domenica 30 novembre, con il secondo appuntamento del weekend alle 16.00 su Canale 5. Ecco gli ospiti di oggi di Silvia Toffanin. La puntata di oggi inizia con i Pooh che in studio celebreranno i 60 anni di carriera. Spazio quindi a Diego Dalla Palma, che risponderà alle domande di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Altre letture consigliate

Lo abbiamo visto attraversare un momento difficile ma oggi è qui a raccontarci la sua nuova vita. A #Verissimo, Costantino Vitagliano - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025 - Silvia Toffanin torna con il doppio appuntamento di Verissimo su Canale 5: ospiti e anticipazioni di sabato 29 e domenica 30 novembre 2025. Si legge su superguidatv.it

Verissimo, oggi domenica 30 novembre: ospiti e interviste - Verissimo torna oggi, domenica 30 novembre, con il secondo appuntamento del weekend alle 16. Come scrive reggiotv.it

Chi è Diego Dalla Palma, oggi a Verissimo il truccatore che ha programmato la sua morte - Diego Dalla Palma sarà ospite oggi, domenica 30 novembre, a Verissimo per rispondere alle domande di Silvia Toffanin dopo aver annunciato la decisione di programmare la sua morte prima d ... Segnala cn24tv.it