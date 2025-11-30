Verissimo Evelina Sgarbi | Ho denunciato tutti Papà non può più sposarsi a Venezia

(Adnkronos) – "Ho denunciato tutti per maltrattamenti e circonvenzione d'incapace, sono davvero stufa". Evelina Sgarbi è tornata oggi a Verissimo a parlare della vicenda che da mesi coinvolge la famiglia, in particolare il padre Vittorio Sgarbi. La giovane, mesi fa, ha depositato un’istanza per la nomina di un amministratore di sostegno, sostenendo che Vittorio Sgarbi . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

