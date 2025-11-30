Verissimo Evelina Sgarbi denuncia gravissima | Hanno chiuso papà a chiave in camera

In un'intervista rilasciata oggi a Verissimo, domenica 30 novembre 2025, Evelina Sgarbi ha fatto scalpore annunciando di aver formalmente denunciato il padre Vittorio Sgarbi e altri soggetti a lui vicini per maltrattamenti e circonvenzione d'incapace. La giovane, visibilmente turbata, ha definito l'ultima apparizione televisiva del padre a Domenica In come "penosa e vergognosa", sottolineando come l'episodio abbia determinato la sua decisione di agire legalmente. Evelina ha dichiarato che, finalmente, anche il fratello Carlo si è unito alla sua battaglia: "Si è finalmente esposto, e si è unito a me", ha spiegato, confermando una frattura interna che da anni si trascina nella famiglia Sgarbi.

