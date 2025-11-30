Verissimo domenica 30 novembre | ospiti e anticipazioni della puntata

Il nuovo appuntamento con Silvia Toffanin. Torna oggi, domenica 30 novembre, il consueto appuntamento del weekend con Verissimo, in onda alle 16.00 su Canale 5. Anche questa settimana Silvia Toffanin accoglierà in studio ospiti molto attesi e storie di forte impatto emotivo. Ospiti e momenti imperdibili. La puntata si apre con un gruppo iconico della musica italiana: i Pooh, pronti a celebrare in studio i loro 60 anni di carriera, un traguardo che pochi possono vantare. A seguire, spazio a Diego Dalla Palma, nella foto d'apertura, che affronterà il delicato tema della sua recente dichiarazione: la volontà di decidere liberamente il momento della propria morte prima di compiere 80 anni.

