Verissimo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | un mese dalla nascita di Clara Isabel

Ildifforme.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno ospiti oggi a Verissimo, per parlare della loro vita da neo genitori, un mese dopo la nascita di Clara Isabel, la primogenita della coppia. A dare la notizia era stato il neo papà con un post su Instagram. “Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

