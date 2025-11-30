Verissimo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | La vita è cambiata in meglio Un secondo figlio? Un passo alla volta

Comingsoon.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ospiti della puntata di Verissimo di oggi, domenica 30 novembre, su Canale 5 sono stati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, in veste di neo genitori della piccola Clara Isabel. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

verissimo cecilia rodriguez e ignazio moser la vita 232 cambiata in meglio un secondo figlio un passo alla volta

© Comingsoon.it - Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "La vita è cambiata in meglio. Un secondo figlio? Un passo alla volta"

Contenuti che potrebbero interessarti

verissimo cecilia rodriguez ignazioVerissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "La vita è cambiata in meglio. Un secondo figlio? Un passo alla volta" - Ospiti della puntata di Verissimo di oggi, domenica 30 novembre, su Canale 5 sono stati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, in veste di neo genitori della piccola Clara Isabel. Si legge su comingsoon.it

verissimo cecilia rodriguez ignazioCecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo: "Clarita non rimarrà figlia unica, tra un po' ci rimettiamo al lavoro" - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti di Silvia Toffanin domenica 30 novembre racconta le emozioni dell'essere diventati da poco genitori della piccola Clara Isabel ... Scrive libero.it

verissimo cecilia rodriguez ignazioCecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a Verissimo, chi sono? Il racconto della gravidanza con fecondazione assistita e la nascita di Clara Isabel - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno condiviso la loro emozione per l’arrivo della loro prima figlia durante l’intervista a Verissimo. Secondo ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Cecilia Rodriguez Ignazio