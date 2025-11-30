Verissimo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser | La vita è cambiata in meglio Un secondo figlio? Un passo alla volta

Ospiti della puntata di Verissimo di oggi, domenica 30 novembre, su Canale 5 sono stati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, in veste di neo genitori della piccola Clara Isabel. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "La vita è cambiata in meglio. Un secondo figlio? Un passo alla volta"

Contenuti che potrebbero interessarti

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono pronti a condividere a #Verissimo tutte le emozioni della loro nuova avventura… da mamma e papà! ? - facebook.com Vai su Facebook

Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un mese dalla nascita di Clara Isabel - (Adnkronos) - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser saranno ospiti oggi a Verissimo, per parlare della loro vita da neo genitori, un mese dopo la nascita di Clara Isabel, l Vai su X

Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: "La vita è cambiata in meglio. Un secondo figlio? Un passo alla volta" - Ospiti della puntata di Verissimo di oggi, domenica 30 novembre, su Canale 5 sono stati Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, in veste di neo genitori della piccola Clara Isabel. Si legge su comingsoon.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Verissimo: "Clarita non rimarrà figlia unica, tra un po' ci rimettiamo al lavoro" - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ospiti di Silvia Toffanin domenica 30 novembre racconta le emozioni dell'essere diventati da poco genitori della piccola Clara Isabel ... Scrive libero.it

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti a Verissimo, chi sono? Il racconto della gravidanza con fecondazione assistita e la nascita di Clara Isabel - Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno condiviso la loro emozione per l’arrivo della loro prima figlia durante l’intervista a Verissimo. Secondo ilmessaggero.it