Verissimo Benedetta Porcaroli sorprende tutti | La storia più importante

30 nov 2025

Benedetta Porcaroli, reduce dal successo e dal premio come miglior attrice nella sezione 'Orizzonti' per il film "Il rapimento di Arabella", è stata per la prima volta ospite nel salotto di 'Verissimo' nella puntata di ieri, sabato 29 novembre. L'attrice si è raccontata a Silvia Toffanin, mantenendo il suo modo d'essere pudico ed elegante ma al contempo sorprendendo per le dichiarazioni sulla sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio. Già Scamarcio, in passato, aveva fornito uno spaccato della loro vita di coppia, caratterizzata dalla distanza imposta dalla professione. L'attore pugliese aveva spiegato quanto fosse cruciale l'impegno reciproco: "Facendo poi un lavoro per cui si è sempre in giro, per stare insieme devi amarti molto, l'uno va a trovare l'altro quando è lontano, in qualche modo lo rincorre". 🔗 Leggi su Iltempo.it

