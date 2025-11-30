Verissimo Benedetta Porcaroli sorprende tutti | La storia più importante
Benedetta Porcaroli, reduce dal successo e dal premio come miglior attrice nella sezione 'Orizzonti' per il film "Il rapimento di Arabella", è stata per la prima volta ospite nel salotto di 'Verissimo' nella puntata di ieri, sabato 29 novembre. L'attrice si è raccontata a Silvia Toffanin, mantenendo il suo modo d'essere pudico ed elegante ma al contempo sorprendendo per le dichiarazioni sulla sua storia d'amore con Riccardo Scamarcio. Già Scamarcio, in passato, aveva fornito uno spaccato della loro vita di coppia, caratterizzata dalla distanza imposta dalla professione. L'attore pugliese aveva spiegato quanto fosse cruciale l'impegno reciproco: "Facendo poi un lavoro per cui si è sempre in giro, per stare insieme devi amarti molto, l'uno va a trovare l'altro quando è lontano, in qualche modo lo rincorre". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Benedetta Porcaroli parla a #Verissimo della storia d’amore con Riccardo Scamarcio: “È la storia più lunga della mia vita” ? - facebook.com Vai su Facebook
Per un singolare incastro di ospitate, tra oggi e lunedì Benedetta Porcaroli avrà di fronte due differenti versioni di Silvia Toffanin... #Verissimo #GialappaShow @GialappasB Vai su X
Verissimo, Benedetta Porcaroli sorprende tutti. "La storia più importante" - Benedetta Porcaroli, reduce dal successo e dal premio come miglior attrice nella sezione 'Orizzonti' per il film "Il rapimento di ... Segnala iltempo.it
Benedetta Porcaroli a Verissimo, l’amore per Riccardo Scamarcio ma anche per suo fratello Guglielmo - Benedetta Porcaroli a Verissimo parla anche di Riccardo Scamarcio, dice poco ma cose importanti. Da ultimenotizieflash.com
Benedetta Porcaroli per la prima volta a Verissimo: l’intervista - Benedetta Porcaroli racconta la sua carriera e vita privata a Verissimo. Secondo mondotv24.it