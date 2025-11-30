Verissimo Antonella Mosetti si confessa | Ho vissuto una depressione forte

Nella nuova puntata di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin è stata Antonella Mosetti, che il pubblico ha rivisto di recente anche all’Isola dei Famosi. In studio la showgirl ha ripercorso alcuni momenti dolorosi della sua vita, a partire dalla perdita del padre, un lutto che continua a segnare profondamente le sue giornate. “Quel dolore non passa”: il ricordo del padre. Parlando della morte del padre, Antonella Mosetti ha mostrato tutta la fragilità di una ferita che non si è mai rimarginata. “ Sono quei dolori, quei buchi nell’anima che difficilmente cambieranno ” ha raccontato, spiegando come il tempo, invece di alleggerire il peso, sembri averlo reso ancora più presente. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Verissimo, Antonella Mosetti si confessa: “Ho vissuto una depressione forte”

Argomenti simili trattati di recente

Antonella Mosetti, ospite a Verissimo, parla del suo nuovo amore e dei progetti futuri. Ecco il video integrale dell'ospitata - facebook.com Vai su Facebook

Antonella Mosetti, la scelta su OnlyFans per amore: la verità che spiazza tutti da Silvia Toffanin - A Verissimo, Antonella Mosetti racconta l'amore con Emanuele Cerroni e difende con fermezza la sua attività su OnlyFans. Scrive donnaglamour.it

Antonella Mosetti a Verissimo: il racconto del dolore, la depressione e il nuovo amore che le ha ridato luce - Antonella Mosetti a Verissimo racconta il dolore per la morte del padre, la depressione vissuta dopo la perdita del bambino e il nuovo amore con Emanuele Cerroni che le ha ridato luce. Come scrive quilink.it

Antonella Mosetti, chi sono gli ex / Ha un fidanzato? Spunta la dedica. In passato la storia con Aldo Montano - Antonella Mosetti è una delle ospiti della trasmissione Verissimo e la donna racconterà alcuni aneddoti sugli ex e sulla sua vita privata. ilsussidiario.net scrive