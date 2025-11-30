Vengono convocati in caserma ma gli anziani non ci cascano | sventate sei truffe
Ricevono una chiamata urgente da un certo maresciallo Ferraiuolo che li invita a presentarsi in caserma senza un motivo preciso. Gli anziani, insospettiti, non ci cascano e scoprono, chiamando i carabinieri, che quel militare semplicemente non esiste, almeno a Pordenone.Stando a quanto riportato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
