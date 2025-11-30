Venezuela pochissimi voli attraversano lo spazio aereo | le immagini di Flightradar24

Rimane teso il clima tra Venezuela e Stati Uniti. Diverse compagnie aeree hanno cancellato i voli verso il Paese sudamericano dopo che la Federal Aviation Administration degli Usa ha invitato i piloti a prestare attenzione durante i voli nel Paese a causa dell’intensificarsi delle attività militari. Sabato, inoltre, il presidente statunitense Donald Trump ha affermato che lo spazio aereo attorno al Venezuela dovrebbe essere considerato “completamente chiuso”, un’affermazione che ha sollevato ulteriori interrogativi sulla pressione esercitata da Washington sul leader di Caracas Nicolás Maduro. Nelle immagini mostrate da Flightradar24, datate 30 novembre 2025, si riscontrano pochi aerei sui cieli del Venezuela, per lo più in transito sulla zona costiera. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Venezuela, pochissimi voli attraversano lo spazio aereo: le immagini di Flightradar24

Scopri altri approfondimenti

Stefania Ascari. . Grazie alla collega Carmen Di Lauro per aver organizzato oggi questa conferenza stampa con Gennaro Giudetti, operatore umanitario da poco rientrato da Gaza. La testimonianza di Giudetti è di un valore enorme perché pochissimi possono - facebook.com Vai su Facebook

Venezuela, pochissimi voli attraversano lo spazio aereo: le immagini di Flightradar24 - Diverse compagnie aeree hanno cancellato i voli verso il Paese sudamericano dopo che ... Da stream24.ilsole24ore.com

Usa-Venezuela, Maduro vara un piano speciale per garantire i voli bloccati - Dopo l'avvertimento dell'autorità aerea statunitense di "esercitare estrema cautela" nel sorvolare il territorio venezuelano e i Caraibi meridionali, il presidente Maduro ha dato ordine di varare un “ ... Lo riporta tg24.sky.it

Il Venezuela ha vietato l’ingresso alle sei compagnie aeree che avevano sospeso i voli per i rischi segnalati dagli Stati Uniti - Il governo del Venezuela ha vietato l’ingresso nel paese a sei compagnie aeree internazionali che si sono rifiutate di riprendere i voli da e per il Venezuela dopo averli sospesi pochi giorni fa: lo a ... Lo riporta ilpost.it