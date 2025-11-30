Venezuela Maduro corre al riparo | varato piano per garantire i voli bloccati da Trump
Scatta il “piano speciale” per far tornare in Venezuela i connazionali bloccati in altri Paesi a causa della sospensione dei voli, dopo l’avvertimento dell’autorità aerea statunitense di “esercitare estrema cautela” nel sorvolare il territorio venezuelano e i Caraibi meridionali. Si tratta della risposta del presidente Nicolas Maduro all’indomani della stretta di Donald Trump che ha . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
