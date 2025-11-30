' Venerdì al museo' a Palazzo Reale
Un percorso laboratoriale di sette appuntamenti per sperimentare il disegno dal vero e conoscere dal vivo le opere nelle collezioni di Palazzo Reale e del Museo di San Matteo. Inizierà il prossimo 5 dicembre il ciclo di incontri di 'Venerdì al Museo', un'iniziativa culturale artistica curata dal. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
