Vela premiato l’equipaggio abruzzese di Movida vincitore della Go to Barcolana – Sfida Adriatica FOTO

È stato premiato l’equipaggio abruzzese di vela di “Movidavincitore della “Go to BarcolanaSfida Adriatica”.Nella sala Camplone della Camera di commercio Chieti Pescara, si è svolta la cerimonia di premiazione dell’imbarcazione abruzzese “Movida”, guidata dall’armatore Ivo Petrelli, e del suo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

