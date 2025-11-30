Vela premiato l’equipaggio abruzzese di Movida vincitore della Go to Barcolana – Sfida Adriatica FOTO
È stato premiato l’equipaggio abruzzese di vela di “Movida” vincitore della “Go to Barcolana – Sfida Adriatica”.Nella sala Camplone della Camera di commercio Chieti Pescara, si è svolta la cerimonia di premiazione dell’imbarcazione abruzzese “Movida”, guidata dall’armatore Ivo Petrelli, e del suo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
