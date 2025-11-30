Vela Italia sul podio nel SailGP | prima volta ad Abu Dhabi! L’Emirates Great Britain vince il circuito

?Che finale di stagione per il Team Italy. L’equipaggio ha infatti concluso con una splendida seconda posizione il SailGP di Abu Dhabi, ultima tappa della celeberrima competizione velistica andata in scena nelle acque dell’omonima località emiratina, conquistando così il primo podio nella rassegna itinerante. Il gruppo capitanato da Phil Robertson (il quale ha preso il posto in corsa di Ruggero Tita) dopo aver chiuso il day-1 in terza posizione si è reso protagonista di due regate condotte ad alto livello (due sono state cancellate per il vento leggero), terminate rispettivamente al quinto e al sesto posto, raggiungendo così il totale di 33, punteggio con cui ha ceduto il passo solo ai Rockwool Racing di Nicolai Sehested, trionfatori con 47. 🔗 Leggi su Oasport.it

