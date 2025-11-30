Variazione bilancio nel mirino della minoranza

Acque agitate in municipio all'indomani del via libera alla variazione al bilancio approvata nell'ultimo consiglio comunale con i voti della sola maggioranza. Sull'altra sponda, infatti, piovono accuse di "mancata trasparenza" sui documenti discussi durante l'assise. "Quello che ci sembra chiaro – dicono infatti i consiglieri comunali di 'Luce a Stazzema' Marina Staccioli, Baldino Stagi e Federica Canci – è che ci sia poca disponibilità al dialogo ed al confronto da parte del sindaco Maurizio Verona e della maggioranza che governa il Comune. Al centro della discussione c'era un'importante variazione di bilancio di assestamento, ma nonostante le nostre continue richieste di maggiori informazioni su ciò che veniva variato del bilancio di previsione, così come la richiesta di dettagli sui capitoli di spesa o una descrizione all'interno della delibera di quello che materialmente viene variato, non abbiamo mai ricevuto risposta.

