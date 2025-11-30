Varia di Palmi l' edizione 2026 si farà con i cittadini e tutte le associazioni

La Varia di Palmi riaccende i motori e si prepara per l'edizione 2026, nel segno della centralità della tradizione e la partecipazione collettiva.È questo il manifesto del nuovo corso della festa religiosa e popolare riconosciuta come patrimonio dell'umanità dall'Unesco. Dopo le polemiche delle. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Calabria Film Commission. . ?PIENA DI GRAZIA, il documentario su La Varia di Palmi , per la regia di Andrée Lucini ha vinto il Premio della sezione Antropologia al Festival Cinemistica di Granada, in Spagna? Prodotto da Piergiorgio Bellocchio, Manetti - facebook.com Vai su Facebook

Fondazione Varia di Palmi, la presentazione del nuovo Consiglio di Amministrazione e il percorso verso il 2026 - La Fondazione Varia di Palmi è lieta di annunciare che sabato 29 novembre, alle ore 16:00, nella Sala consiliare del Palazzo comunale di Palmi si terrà la conferenza stampa di presentazione ufficiale ... Si legge su strettoweb.com

La Fondazione Varia di Palmi presenta il nuovo Consiglio di Amministrazione e lancia il percorso verso la Varia 2026 - Con la Varia di Palmi al centro, la Fondazione intende contribuire a rendere il territorio sempre più un punto di riferimento per la cultura e l'ospitalità ... Lo riporta citynow.it

Un nuovo CDA per la Varia di Palmi: la festa che unisce - Dai consiglieri regionali ai protagonisti della tradizione, l’impegno è chiaro: mai più divisioni, la Varia è della città e della sua gente. Scrive inquietonotizie.it