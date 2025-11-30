Vanoli elogia il confronto dei calciatori sotto la curva | Importante da uomini veri

Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, è intervenuto a Dazn al termine della sconfitta subìta a Bergamo contro l'Atalanta per 2-0. Focus del suo intervento – tra le altre cose – quel momento (abbastanza assurdo) finale di "chiarimento" – per non dire genuflessione – tra i tifosi viola in curva e la squadra, con protagonista Dzeko che addirittura ha preso un megafono per comunicare meglio. Elogio con linguaggio macchiata da parte del tecnico viola. Vanoli: «Il confronto con i tifosi è stato importante, di chiarimento». Il confronto con i tifosi? «Quel momento è stato importante, di chiarimento.

