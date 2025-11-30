Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così nel post-partita del match contro l’Atalanta di Serie A 202526. A SKY nel post-partita di Atalanta Fiorentina della 13ª giornata di Serie A, il tecnico Paolo Vanoli ha parlato così. PAROLE – «Ringrazio i tifosi per il confronto, sappiamo quanto sono importanti, nonostante la classifica ci sostengono sempre. Dobbiamo cercare di guardare le cose positive, potevamo andare in vantaggio e poi purtroppo abbiamo preso gol. Nei primi 20 minuti siamo partiti timorosi e abbiamo concesso troppi tiri. Siamo usciti nella distanza ed è importante visto l’impegno in settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Vanoli dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina: «Sto cercando di liberare la testa ai ragazzi, convinto che i frutti del lavoro arriveranno. Ringrazio i tifosi per il confronto»