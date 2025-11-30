Vanoli dopo l’ennesima sconfitta della Fiorentina | Sto cercando di liberare la testa ai ragazzi convinto che i frutti del lavoro arriveranno Ringrazio i tifosi per il confronto
Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così nel post-partita del match contro l’Atalanta di Serie A 202526. A SKY nel post-partita di Atalanta Fiorentina della 13ª giornata di Serie A, il tecnico Paolo Vanoli ha parlato così. PAROLE – «Ringrazio i tifosi per il confronto, sappiamo quanto sono importanti, nonostante la classifica ci sostengono sempre. Dobbiamo cercare di guardare le cose positive, potevamo andare in vantaggio e poi purtroppo abbiamo preso gol. Nei primi 20 minuti siamo partiti timorosi e abbiamo concesso troppi tiri. Siamo usciti nella distanza ed è importante visto l’impegno in settimana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
#Vanoli un passo indietro dopo averne fatti due avanti lo aveva anche messo in conto - facebook.com Vai su Facebook
Clima teso al Viola Park dopo lo sfogo di #Dzeko. Ma a #Vanoli le sue parole sono piaciute Vai su X
Ancora Vanoli: "Ho visto molti segnali positivi. A piccoli passi ma c'è una crescita" - Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato così ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro l'Atalanta: "A fine partita c'è stato un momento importante, ... Scrive firenzeviola.it
Fiorentina, Vanoli: "Strada è lunga, dobbiamo calarci in questa realtà". VIDEO - Nel VIDEO l'analisi di Vanoli a Sky dopo la sconfitta subita contro l'Aek Atene: "Non mi ero illuso prima per Genova e la partita con la Juve e non mi abbatto adesso. Secondo sport.sky.it
Vanoli reagisce allo sfogo di Dzeko dopo il ko della Fiorentina con l’AEK: “È quello che cercavo” - Paolo Vanoli reagisce allo sfogo di Dzeko dopo la sconfitta della Fiorentina in casa contro l'AEK in Conference ... Scrive fanpage.it