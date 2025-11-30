Vandali al cimitero di Battipaglia una cittadina | Non dovete avere neanche un giorno di pace

“Non dovete avere neanche un giorno di pace. Lontano da chi non può reagire. Vergogna!”: è l'amaro sfogo di A.R. che, attraverso i social, sul gruppo “Sei di Battipaglia se.il vero” ha denunciato l'ennesimo atto vandalico presso il cimitero della cittadina della Piana del Sele. Ignoti hanno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ATTI VANDALICI CIMITERO Questa notte il nostro cimitero è stato vittima di un attacco vandalico finalizzato al furto di rame presente sui tetti. Per effettuare l'operazione i malviventi hanno forzato l'apertura del cancello principale e si sono introdotti all'interno c - facebook.com Vai su Facebook

Vandali alla sede di FdI Battipaglia, secondo episodio in 10 mesi - A denunciarlo è stato Michele Gioia, referente locale del partito, che ha reso noto il danneggiamento della serratura ... Secondo ilmattino.it

La rabbia del sindaco e dei cittadini di Grandate: cimitero profanato dai vandali, tante le tombe danneggiate - Alberto Peverelli a nome della comunità:"Indignazione, ora confidiamo nelle forze dell'ordine". Scrive ciaocomo.it

Arrivano i vigilantes armati al Cimitero di Napoli contro vandali, ladri di tombe e teppisti - Da questa mattina hanno fatto la loro comparsa i vigilantes al Cimitero Monumentale e Nuovissimo di Poggioreale. Scrive fanpage.it