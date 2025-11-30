Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 | Ancora sensazioni positive
Bottino pieno per Modena tra le mura amiche del PalaPanini, dive regola senza eccessivi patemi i marchigiani di Grottazzolina, concedendo un solo set. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
La Valsa Group #Modena spreca tanto a #Cuneo, poi si impone al tie break #Volley #Superlega Vai su X
Lega Pallavolo Serie A. . #SuperLega #credembanca MA Acqua S.Bernardo Cuneo vs. Valsa Group Modena - Superlega Credem Banca VBTV Match Highlights SuperLega Credem Banca 2025/2026 - facebook.com Vai su Facebook
MA Acqua San Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena 2-3 | Successo esterno di misura - Valsa Group vincente nel match esterno contro Cuneo, in quello che è stato per anni un classico della pallavolo italiana. modenatoday.it scrive
Valsa Group Vittoria a Cuneo, ma quanti errori - Il servizio resta un problema: polverizzati i record negativi finora collezionati ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Cuneo conquista un punto importante in casa con Modena - Bernardo Cuneo mette tutta l’anima nei vantaggi del 4° set; quel 36- Si legge su tuttosport.com