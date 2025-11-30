Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina 3-1 | Ancora sensazioni positive

Modenatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bottino pieno per Modena tra le mura amiche del PalaPanini, dive regola senza eccessivi patemi i marchigiani di Grottazzolina, concedendo un solo set. Modena parte con il sestetto composto da Tizi-Oualou-Ikhbayri in diagonale principale, Davyskiba-Porro di banda, Sanguinetti-Anzani al centro con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

valsa group modena 8211MA Acqua San Bernardo Cuneo – Valsa Group Modena 2-3 | Successo esterno di misura - Valsa Group vincente nel match esterno contro Cuneo, in quello che è stato per anni un classico della pallavolo italiana. modenatoday.it scrive

valsa group modena 8211Valsa Group Vittoria a Cuneo, ma quanti errori - Il servizio resta un problema: polverizzati i record negativi finora collezionati ... Scrive ilrestodelcarlino.it

valsa group modena 8211Cuneo conquista un punto importante in casa con Modena - Bernardo Cuneo mette tutta l’anima nei vantaggi del 4° set; quel 36- Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Valsa Group Modena 8211