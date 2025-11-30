Valori civili e tradizione | il calendario 2026 del GIMRI racconta la Repubblica
Il calendario 2026 del Gruppo Insigniti al Merito della Repubblica Italiana (GIMRI) si presenta come uno strumento che unisce organizzazione quotidiana, memoria civile e testimonianza dei valori repubblicani. Non solo un supporto per scandire i giorni dell’anno, ma un mezzo di condivisione che. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
